雲林縣長張麗善就職週年 擘劃未來5年願景

雲林縣長張麗善（前中）25日率縣府主管舉辦就職週年記者會，她在會中表示，縣府積極擘劃未來5年願景工程藍圖，要讓雲林更美好。中央社記者蔡智明攝 108年12月25日

（中央社記者蔡智明雲林縣25日電）雲林縣長張麗善今天舉辦就職週年記者會，介紹1年來施政成果，包括雲林良品品牌推動、率先禁用廚餘養豬防杜非洲豬瘟等，並擘劃未來5年願景工程藍圖，要讓雲林更美好。

張麗善表示，過去一年來，縣府團隊防治非洲豬瘟疫情，率全國之先禁止廚餘養豬。爭取環保署技術小組進駐三盛林務所，即時處置六輕毒化災害。農民職災保險縣府全額補助，建立「雲林良品」品牌，積極媒合外銷通路。

張麗善說，雲林縣也是全國第一個開辦「失能老人親屬照顧津貼」，每人每月補助新台幣3,000元，推行愛老眼鏡，學童營養午餐費提升至全國平均金額以上。

張麗善指出，縣府積極擘劃未來五年願景工程，讓產業升級，引入大型投資，規劃古坑產業加值園區、爭取中科虎尾園區二期擴編等投資案，盼達到「為年輕人找頭路、為老年人找依靠、為企業找機會、為弱勢找尊嚴、為雲林找出路」的五大目標，讓雲林更美好。

此外，雲林縣政府文化處今天正式改制為「文化觀光處」，並舉行剪綵儀式。張麗善表示，希望藉由改制全面提升雲林觀光產業。（編輯：吳協昌）1081225