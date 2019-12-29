台南跨年 市府建議多利用大眾運輸工具

（中央社記者張榮祥台南29日電）迎接2020，台南跨年晚會今年移到舊城區中心的台南市美術館2館前，因腹地不大，市府已規劃免費接駁公車，請參加跨年民眾多利用大眾運輸工具。

往年台南跨年晚會都在場地空曠的高鐵台南站旁，今年移到舊城區，時間長達10個小時，31日下午4時揭開序幕，直到隔天凌晨2時。

台南跨年晚會主場在中西區台南市美術館2館前，市府今天公布周遭交通管制路段，包括友愛街（西門路至南門路）、忠義路（中正路至府前路）、永福路（中正路至府前路）；另外，因海安商圈也將舉辦跨年活動，屆時海安路（中正路至民生路）也會封閉。

市府建議，大眾運輸是前往跨年會場最合適的工具，路線公車2路、88路、6路、1路、7路、19路、紅幹線、紅2、藍幹線等都可抵達會場；市府也將加開免費接駁公車，開車時間是31日下午6時至隔天凌晨1時，搭乘地點在台南轉運站及台南火車站。

此外，配合跨年活動散場時間，台鐵明年1月1日凌晨將加開1班南下區間車（台南至高雄，1時35分開車）、2班北上區間車（台南至嘉義，1時30分及2時29分開車），以疏運人潮。

若民眾不願搭乘大眾運輸工具，南美2館旁建興國中校園將提供機車免費停放；樹林街（西門路至永福路）、和意路（西門路至永福路）、忠義路（府前路至健康路）、永福路（樹林街至健康路）、南寧街兩側（西門路至永福路）、南門路（府前路至健康路）等周遭路段人行道也開放臨停機車。

市府強烈建議民眾儘量避免開車到會場，如果真的以汽車代步，可將汽車停放在南美2館地下停車場、竑穗國泰置地停車場，或新光三越本館暨小西門停車場，這些停車場的收費標準，以各單位公告為主。（編輯：黃世雅）1081229