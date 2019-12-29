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魚躍有餘 澎湖跨海大橋新地標

最新更新：2019/12/29 13:57
觀光局澎湖國家風景區管理處表示，這座「魚躍有餘」公共藝術作品，高約有5公尺，位在澎湖跨海大橋西嶼端漁翁島橋頭段，由國際知名藝術家洪易創作，成為澎湖旅遊意象的新地標、新亮點。中央社　108年12月29日
觀光局澎湖國家風景區管理處表示，這座「魚躍有餘」公共藝術作品，高約有5公尺，位在澎湖跨海大橋西嶼端漁翁島橋頭段，由國際知名藝術家洪易創作，成為澎湖旅遊意象的新地標、新亮點。中央社　108年12月29日

（中央社澎湖縣29日電）觀光局澎湖國家風景區管理處在跨海大橋西嶼端漁翁島地景藝術園區創作一座「魚躍有餘」公共藝術作品，今天揭幕，成為大橋的新地標外，也成為遊客休憩攬勝的據點。

象徵年年有餘（魚）的「魚躍有餘」公共藝術作品，今天由觀光局長周永暉、縣長賴峰偉、旅遊處長陳美齡、西嶼鄉長許月里和澎管處長許宗民等人在雨中剪綵揭幕，與迎面的老漁翁雕像相輝映，成為澎湖旅遊意象的新地標、新亮點。

觀光局澎管處表示，這座「魚躍有餘」公共藝術作品，高約有5公尺，位在澎湖跨海大橋西嶼端漁翁島橋頭段，由國際知名藝術家洪易，利用在地生活文化與海洋生態資源，透過故事與感情的手法、流暢的線條、繽紛大膽的色彩、豐富細膩的敘述所創作。（編輯：黃世雅）1081229

觀光局澎湖國家風景區管理處在跨海大橋西嶼端漁翁島地景藝術園區創作一座「魚躍有餘」公共藝術作品，29日由觀光局長周永暉（中）、縣長賴峰偉（左4）等人共同揭幕。中央社　108年12月29日
觀光局澎湖國家風景區管理處在跨海大橋西嶼端漁翁島地景藝術園區創作一座「魚躍有餘」公共藝術作品，29日由觀光局長周永暉（中）、縣長賴峰偉（左4）等人共同揭幕。中央社　108年12月29日
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