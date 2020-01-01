郭婞淳低調捐獎金助台東聖母醫院 院方貼文感謝

台灣舉重女將郭婞淳熱衷公益，2019年12月31日下午她獨自走進台東聖母醫院公關室，低調地說「我要捐款」，被護理人員認出。（圖取自facebook.com/196955117139476）

（中央社記者張祈台東縣1日電）台灣舉重女將郭婞淳熱衷公益，昨天下午她獨自走進台東聖母醫院公關室，低調地說「我要捐款」，被護理人員認出，院長陳良娟今天在臉書分享她默默行善，捐國光獎金助人的故事。

陳良娟在個人臉書表示，2019年的最後一天，她（郭婞淳）獨自走到公關室低調表示要捐款，其實她在2013年就想要購買救護車及車上設備捐給台東聖母醫院，當時因院內沒有急診服務而沒有收下，轉介給羅東聖母醫院，也無需求，最後轉介給捐贈給急需救護車的澎湖惠民醫院。

郭婞淳向院內人員表示，自己在台東長大，受到很多照顧，也要盡自己的力量回饋台東，一直關注長期照顧弱勢的台東聖母醫院，承諾只要有能力，就會持續幫助院方，一起照顧台東有需要的民眾。

陳良娟讚許郭婞淳有無比堅毅與世界級的力量、更有一顆柔軟又有溫度的愛心，大讚她不僅是「AMIS之光」、「台東之光」更是「台灣之光」。文中並未提及捐款金額，文章同步分享在台東聖母醫院臉書粉絲團，網友留言謝謝郭婞淳的愛心。（編輯：黃世雅）1090101