公民團體提訴願 籲保留台中美軍招待所

台中市公民團體3日到台中市政府抗議，要求保留見證50年代美軍駐台歷史的台中美軍招待所，並向市府提出訴願。中央社記者郝雪卿攝 109年1月3日

（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市公民團體今天到台中市政府陳情抗議，要求保留見證50年代美軍駐台歷史的台中美軍招待所，並向市府提出訴願。市府則回應，未來將再廣納民意，研擬發展方向。

對於台中美軍招待所（又稱聯勤台中招待所）經台中市政府文化資產審議會判定不符市定古蹟與歷史建築資格，面臨拆除改建為「非營利組織與志工發展中心」大樓，台中市公民團體今天到台中市政府陳情抗議，要求重新審議，保留美軍在台記憶。

爭好氣聯盟發起人許心欣等人先為昨天國軍黑鷹直升機失事罹難將領哀悼後表示，數十年來美軍是協防台灣的重要力量，市府怎能摧毀美軍在台中的歷史，這次協同退役美國老兵一起提起訴願，要求原地保留台中美軍招待所，並予以活化，維護台中重要城市記憶。

公民團體並當場上演行動劇說明，市府文資審議駁回公民提起台中美軍招待所為市定古蹟與歷史建物的申請，憤而於去年12月向市府文資處提起訴願，現進一步向文化部狀告市府，提起訴願，台中公民也將結合退役美軍向白宮請願，讓川普總統知道市府計畫摧毀台中美軍招待所之事。

台中市政府文化局對此表示，原聯勤台中招待所移撥市府前，即已報廢待拆，後來民眾提報將其登錄為歷史建築，經市府文化資產審議會專家學者審議後達共識，認為未達「文化資產保存法」基準，因此不指定為古蹟或登錄為歷史建築與紀念建築，未來將再廣納民意，研擬發展方向。

文化局指出，市府將考量當地植栽與歷史意象，儘量保留既有喬木，研擬新舊共融、社福政策規劃，並邀集相關單位協商執行方向，傾聽地方民意，讓文化記憶、樹木保存及社福平衡發展。（編輯：方沛清）1090103