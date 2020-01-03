新北市場改造計畫 板橋黃石二手市集走入歷史

（中央社記者葉臻新北3日電）新北市政府去年4月啟動市場改造計畫，將板橋黃石市場列為優先改建，市場2樓的「黃石二手市集」將在5日辦理最終場次，到場民眾可參加抽獎，也宣告黃石二手市集正式走入歷史。

新北市政府市場處處長盛筱蓉表示，黃石二手市集位於板橋區黃石公有零售市場2樓，2013年開始運作，是當地居民每週交流資訊的熱點。

盛筱蓉表示，新北市政府2019年4月啟動市場改造計畫，黃石市場是市場改建計畫的第一發，將以原地拆除重建方式進行，為了讓民眾仍能採買，中繼市場的興建將在今年1月中啟動，讓原有攤商暫時進駐，預計4月完工後在5月開幕。

新北市政府市場處表示，「再見黃石二手市集」活動預告整個市場改建期程的開始，未來市場將採分區分類、生熟分離，提供更舒適的採買環境，目前暫時沒有規劃二手市集進駐。

盛筱蓉表示，1月5日「再見黃石二手市集」活動當天，到黃石二手市集可免費領取紀念圖稿（每人限1份），於現場繪圖區完成畫作，即可免費領取紀念貼紙1份並參與抽獎活動，更多活動資訊請上「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁查詢。（編輯：方沛清）1090103