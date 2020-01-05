新建西湖鄉公所動土 徐國勇：前瞻補助幫助大

苗栗縣西湖鄉公所「綜合辦公大樓興建工程」5日開工動土，內政部長徐國勇（後右2）、苗栗縣長徐耀昌（後右）到場見證，徐國勇說，舊鄉公所耐震係數不佳，在多任鄉長努力下，如今工程動土，未來將是一棟符合耐震標準的辦公大樓。中央社記者魯鋼駿攝 109年1月5日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣5日電）苗栗縣西湖鄉公所「綜合辦公大樓興建工程」今天動土，內政部長徐國勇受邀到場時表示，此次興建經費大部分來自前瞻基礎建設計畫，可見這項計畫對各地幫助很大。

苗栗縣長徐耀昌致詞表示，西湖鄉公所綜合辦公大樓興建工程是縣內重大建設之一，為協助爭取經費，107年率縣府團隊赴內政部拜會徐國勇，力爭將改建案納入前瞻基礎建設補助範疇。

徐耀昌指出，西湖鄉公所現有辦公廳舍民國64年啟用至今已屆45年，建物老舊狹小，兼有地層滑動問題，耐震能力明顯不符現行法規，因此籌劃爭取內政部「前瞻基礎建設-公共服務據點整備及公有危險建築補強重建計畫」，辦理異地重建，以滿足安全及使用需求。

徐國勇致詞表示，舊的鄉公所耐震係數不佳，在多任鄉長努力下，終於要開工動土，未來會是一棟符合耐震標準以上的辦公大樓。

徐國勇說，新的西湖鄉公所興建經費為新台幣1億2500萬元，這對一個鄉鎮來說是很難自籌的經費，內政部補助9737萬餘元，大部分來自於前瞻基礎建設計畫，表示這項計畫對於各地鄉鎮的幫助很大。

苗栗縣政府提供新聞資料表示，新的西湖鄉公所基地面積2752.49平方公尺，預定建成地上4層、樓地板總面積3344平方公尺的建築物，預定110年底竣工，屆時將可提供鄉親更舒適、便捷的服務。（編輯：李錫璋）1090105