許淑華與費鴻泰政見會談政績 蔡宜芳拚青年參政

（中央社記者梁珮綺台北5日電）台北市選委會今天舉辦立委候選人政見發表會，第7選區許淑華、費鴻泰主打政績牌；蔡宜芳訴求青年參政，批「費伯伯該退而不休」、「淑華阿姨應辭職，不應呷碗內、看碗外」。

台北市選舉委員會下午舉行第5至第8選區立委候選人公辦政見發表會，每名候選人發言時間為15分鐘。第7選區出席者有國民黨費鴻泰、民進黨許淑華、民眾黨蔡宜芳、言論自由聯盟蘇伊文。

蔡宜芳訴求青年參政，認為應世代傳承，指費鴻泰自她4歲起就是民代，理應「退而不休」，而不是佔著位子「休而不退」；並指許淑華是「淑華阿姨」，應留在市議會，讓第7選區多一席立委，而非少一席議員。

蔡宜芳說，許淑華若會贏得選舉，就應辭職參選，而不是「呷碗內、看碗外」。

蔡宜芳也表示，選舉不該剩下藍綠與統獨，若對政治不滿就起身改變，改變台灣政治從改變自己開始。

對此，許淑華會後受訪時表示，應進行正面選舉，批評與攻擊都不適合，不應打口水戰，如她在政見發表會中回歸市政，政績也是講不完。

許淑華在政見會中表示，擔任市議員13年，做了7萬件選民服務，了解該區民眾真正所需，未來也將推動加速都更條例、讓國民義務教育向下延伸至3歲、促進長照據點及增加照護人力、建立新創平台、爭取古蹟活化、推動寵物保險、開放航線航權及與美國、日本簽訂自由貿易協定等。

她也細數自己在議員任內的政績，強調松山區、信義區遍佈她的足跡，以及她的努力，許多選民看到她都是滿懷感謝，也肯定她是努力做事的民意代表。

費鴻泰同樣主打政績牌，指他多次第一高票當選，都是懷著感恩的心服務每名選民，如淡水信義線象山東延段建設、使用健保卡報稅、公車棕8等，都是他所推動、促成。

費鴻泰說，自己未必很聰明，但很勤快，如每週六日在市場輪流擺攤，相當接地氣，甚至致力將人民建議成為立法修法內容，「過去30年，沒有人立的法比我多」。

第8選區（文山、南中正）出席公辦政見發表會者有喜樂島聯盟蕭曉玲、台灣動物保護黨華珮君、無黨籍彭子軒、民進黨阮昭雄、台灣基進顏銘緯、民眾黨張幸松。國民黨賴士葆未出席。

阮昭雄表示，對手賴士葆沒有出席，讓他感到遺憾，「現任立委，應該要將過去政績如數家珍向選民說明」，他則訴求「堅持反對一國兩制、捍衛台灣主權」，並主張捷運南環段加速興建、東環段加速核定。（編輯：李錫璋）1090105