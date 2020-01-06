改善火車站周邊交通 台南轉運站啟用

台南市政府6日舉行台南轉運站落成啟用儀式，市長黃偉哲（前中）等人出席，未來轉運站將提供民眾舒適、現代化的候車環境與服務。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年1月6日

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府為改善台南火車站周邊交通壅塞問題規劃的台南轉運站今天啟用，市長黃偉哲出席剪綵儀式時表示，轉運站提供市區公車、計程車與國道客運整合性服務，環境也很現代化。

黃偉哲在主持剪綵啟用儀式後，在現場發送限量的台南轉運站紀念票卡，與搭車、候車民眾熱絡互動，也肯定台南轉運站的啟用，改善台南火車站及北門路周邊交通壅塞問題，讓附近塞車惡夢不再重現。

黃偉哲表示，新的轉運站是多功能複合式的，也提供了非常大的停車場，讓搭車的朋友們無後顧之憂，不用擔心車子會被拖吊或開單。另外，台南轉運站獨特的貨櫃組合風格、開放式空間設計，增加許多商業空間，讓旅客能在舒適的環境中候車。

台南市政府交通局指出，即將到來的農曆春節是台南轉運站正式啟用後的首個重大節慶。為方便旅客往返台南火車站至台南轉運站，於1月31日前，每日上午8時至晚間10時提供免費接駁車服務（平日每20分鐘1班、例假日為10或15分鐘1班），民眾有搭乘需，往台南轉運站方向可在台南大飯店前方候車；往台南火車站方向可於台南轉運站北側臨停下客區候車。

往返台南轉運站至台南火車站的旅客也可搭乘南市公車「0左、0右、9、18、21、88、99、藍幹線、綠幹線、橘3、橘11、橘11-1、橘12、紅1、紅2、紅3、紅4」等路線，不僅提供市民卡半價優惠，持電子票證可享有幹支線公車8公里免費、台鐵與大台南公車4小時內轉乘優惠。（編輯：黃世雅）1090106