貨櫃堆疊 台南轉運站入圍世界建築獎

(中央社記者張榮祥台南11日電）預定今年底啟用營運的台南轉運站，去年不僅奪得國家卓越建設獎規劃設計類金質獎，今年更入圍世界建築獎，角逐這個有「建築界奧斯卡」美譽的獎項。

台南市政府交通局今天證實，台南轉運站入圍2019世界建築獎（World Architecture Festival, WAF）的「交通運輸類」決選名單。得獎名單預定12月在荷蘭阿姆斯特丹揭曉。

座落在台南市北區的台南轉運站，佔地2.6公頃，台南市公共運輸處長呂獎慧表示，台南轉運站基地下方是清領時期鎮署遺構，設計時朝淺基礎及輕量化規劃，以避免深開挖損及歷史遺構。

台南轉運站同時以綠建材及可回收鋼構、貨櫃作為主體構造，東西兩側共使用64個20呎貨櫃堆疊，創造出候車、售票、商業及業者辦公等空間，兩排貨櫃間的挑高中庭是候車廣場，充分發揮轉乘接駁效能。

台南轉運站結合國道客運、大台南公車及計程車等多項轉運系統，目前已接近完工，未來將委託營運管理業者籌備，預定今年底啟用營運。

交通局人員表示，世界建築獎獎項包含商業綜合、文化、教育、健康、住宅類、集合住宅類、基礎建設、交通運輸及辦公大樓等，其中「交通運輸類」有9項作品入圍決選名單，新加坡星耀樟宜機場、土耳其伊斯坦堡機場及香港港珠澳大橋旅檢大樓等都入圍，台南轉運站是唯一代表台灣入圍此類獎項的作品。（編輯：陳俊碩）1080711