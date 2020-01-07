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北市設外送平台業者自治條例 擬2月底上路

最新更新：2020/01/07 19:31

（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市勞動局今天宣布，市議會三讀通過「台北市外送平台業者管理自治條例」，共16條，包含職業安全、食品安全、交通安全等，預估2月底可施行。

北市府勞動局安全衛生科長康水順指出，首創全國制定「台北市外送平台業者管理自治條例」，今天經議會三讀通過，後續依地方制度法規定，報行政院核備，預估2月底施行，條例上路後，可保障雙北市約3萬餘名外送員權益。

他表示，「台北市外送平台業者管理自治條例」共16條，包含職業安全、食品安全、交通安全、消費權益及第三人準用，像外送平台業者應為外送員投保意外傷害保險、天然災害宣布停止上班期間應停止外送、發生職業災害應通報勞動檢查機關、取消訂單退費機制、訂定交通事故計畫備查等事項。

此外，條例第4條規定，外送員與平台業者成立提供外送服務契約後，業者應替外送員投保，包含意外傷害導致失能或死亡，最低保險金額為新台幣200萬元；意外傷害醫療保險部分，實支實付型最低保險金額3萬元、日額支付型最低每天1000元。

勞動局指出，為因應新型態經濟模式和加強對外送員權益保障，因此制定該自治條例，並在2個多月內通過，感謝市府相關機關合作和議會支持。

勞動局表示，自治條例後續經行政院核定後，將展開專案檢查，若外送平台業者未依自治條例執行，外送員可透過市府1999專線陳情，保障權益。（編輯：張銘坤）1090107

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