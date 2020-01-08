更多編輯台推薦新聞：
2020年首次半影月食 11日凌晨登場
生活

2020年首次半影月食 11日凌晨登場

專題／川普狙殺伊朗將領瀕開戰 中東局勢一次看
國際

專題／川普狙殺伊朗將領瀕開戰 中東局勢一次看

專題／蘇花改英雄最大遺憾 父親等不到通車那天
生活

專題／蘇花改英雄最大遺憾 父親等不到通車那天

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
澳洲野火迫使駱駝與人搶水 當局預計射殺一萬頭
首頁 / 地方

華山基金會為老人募年菜 屏市40所學校響應

最新更新：2020/01/08 18:11
華山基金會屏東站為全縣1600名老人募集團圓年菜經費，獲屏東市從幼兒園到高中共40所學校響應，支持送愛，讓善的種子在校園發芽。（華山基金會提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年1月8日
華山基金會屏東站為全縣1600名老人募集團圓年菜經費，獲屏東市從幼兒園到高中共40所學校響應，支持送愛，讓善的種子在校園發芽。（華山基金會提供）中央社記者郭芷瑄傳真　109年1月8日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）華山基金會屏東站今天在屏東高中舉辦「2020愛老人，愛團圓」公益活動，為1600名全縣老人募團圓年菜，屏東市從幼稚園到高中有40所學校響應，支持送愛活動。

華山基金會屏東站社工表示，華山在屏東縣服務1600名老人，每名老人預計募集新台幣1300元年菜經費，目前只募到一半，華山將關注老人活動傳遞到校園，從去年11月份開始，在屏東市40所響應活動的校園發送紅包袋，鼓勵學生省下1個月的飲料錢，支持送愛計畫。

今天的活動，由校長們以身作則，展現敬老精神，協助關懷長輩身體狀況並測量血壓，並與長輩們一同揮毫寫下「校名」和「吉祥話」，象徵屏東市各校長期支持守護弱勢長輩，也期盼透過師生力量關懷弱勢，讓善的種子在校園發芽。

華山基金會表示，華山長期提供三失長輩關懷訪視、陪醫取藥、原床泡澡、家務協助等免費到宅服務，歡迎社會大眾定期捐助每月1250元或小額隨喜支持認助長輩常年經費。（編輯：謝雅竹）1090108

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報