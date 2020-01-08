華山基金會為老人募年菜 屏市40所學校響應

華山基金會屏東站為全縣1600名老人募集團圓年菜經費，獲屏東市從幼兒園到高中共40所學校響應，支持送愛，讓善的種子在校園發芽。（華山基金會提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年1月8日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）華山基金會屏東站今天在屏東高中舉辦「2020愛老人，愛團圓」公益活動，為1600名全縣老人募團圓年菜，屏東市從幼稚園到高中有40所學校響應，支持送愛活動。

華山基金會屏東站社工表示，華山在屏東縣服務1600名老人，每名老人預計募集新台幣1300元年菜經費，目前只募到一半，華山將關注老人活動傳遞到校園，從去年11月份開始，在屏東市40所響應活動的校園發送紅包袋，鼓勵學生省下1個月的飲料錢，支持送愛計畫。

今天的活動，由校長們以身作則，展現敬老精神，協助關懷長輩身體狀況並測量血壓，並與長輩們一同揮毫寫下「校名」和「吉祥話」，象徵屏東市各校長期支持守護弱勢長輩，也期盼透過師生力量關懷弱勢，讓善的種子在校園發芽。

華山基金會表示，華山長期提供三失長輩關懷訪視、陪醫取藥、原床泡澡、家務協助等免費到宅服務，歡迎社會大眾定期捐助每月1250元或小額隨喜支持認助長輩常年經費。（編輯：謝雅竹）1090108