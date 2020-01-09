大選倒數計時 黃偉哲籲投票莫放棄行使公民權

（中央社記者張榮祥台南9日電）總統立委大選倒數計時，台南市長黃偉哲今天下午前往高鐵台南站發放投票須知，他呼籲市民千萬莫放棄使用公民權。

黃偉哲、台南市政府秘書長方進呈、兼任台南市選舉委員會總幹事的民政局長顏振標等人，今天下午前往高鐵台南站發放投票須知，請市民投票時，務必記得攜帶投票通知單、印章及身分證。

黃偉哲在高鐵台南站歡迎返鄉民眾時指出，投票是行使公民權的權利，站在政府的立場，希望大家返鄉投票，讓民主更接近，也讓投票結果更接近真實的民意。

黃偉哲也希望藉由在高鐵台南站的行動，宣導首投族選舉權的重要性，且了解這次選舉種類、領票、圈票、投票程序、及選舉人應注意的禁制事項。

台南市政府人員表示，全台首投族約118萬人，台南市估算有2萬4000多人，民眾可透過掃描內政部戶政司查詢投票所地點QRcode，再輸入個人身分證字號、出生日期及驗證碼，就可知道選舉權人名冊號次、投票所別及地點。（編輯：謝雅竹）1090109