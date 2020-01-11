專船抵達料羅 211名金門民眾返鄉投票

搭載211名乘客的合富快輪11日一早抵達金門料羅港，等待下船前，旅客在甲板上等待。不少旅客表示，因為買不到機票，所以改搭專船返鄉投票。中央社記者黃慧敏攝 109年1月11日

（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）搭載211名乘客的合富快輪今天上午抵達金門料羅港，不少旅客表示，因為買不到機票，改搭專船回鄉投票。交通部港務局表示，以後將視情況啟動專船，服務金門鄉親。

由港務局安排的合富快輪昨晚10時從台中港出發，共搭載211人從台灣各地出發，今天上午8時11分到達料羅碼頭。旅客表示，一路上風平浪靜，睡得很安穩。

老家在古寧頭的莊先生開心地高舉船票說，投票是國民應盡的義務，一定要回來投票。住在金城的范女士表示，先前購買遠航機票，因為停航原以為無法返金，心想只要有希望，一定要回鄉投票，得知有快輪趕緊搭乘。

在桃園工作的23歲劉小姐，是總統選舉的「首投族」。她說，本來投票日有事無法回鄉，事先沒有購買機票；後來排開工作，又知道有投票專船，臨時訂了船票回金門投票。她說，雖然上船就睡覺，而且一覺到天亮，但還是覺得搭船太耗費時間，回程要試著候補機位。

有人抱著愛犬，也有長者搭乘輪椅返金投票，觀光處長丁健剛在碼頭迎接旅客和鄉親，對他們說 「歡迎大家回來」，並遞上縣府準備的精美餐盒。丁健剛說，因為遠航停航，春節和投票日機位緊張，縣府商請民航局和航港局協助疏運，感謝航港局出面，啟動合富快輪，讓金門鄉親能順利返鄉投票。

交通部港務局中部航務中心簡任技正蔡忠昇表示，受到遠航停航影響，台金班機航班減少，港務局因而啟動專船服務金門民眾，紓解交通需求，專船上午8時11分抵達料羅碼頭，回程已有251人預訂。他說，以後會視情況啟動專船，服務金門民眾。（編輯：管中維）1090111

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，搭載211名乘客的合富快輪上午抵達金門料羅港；金門縣政府觀光處長丁健剛（左2，淺藍外套者）在碼頭迎接鄉親，並遞上餐盒。中央社記者黃慧敏攝 109年1月11日

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，老家在金門古寧頭的莊先生（圖）開心地高舉船票說，投票是國民應盡的義務，一定要回來投票。中央社記者黃慧敏攝 109年1月11日