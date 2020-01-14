結合技能檢定考場 金門就業中心新大樓動土

金門就業中心辦公廳舍新建工程14日動土，勞動部長許銘春（前右3）、金門縣長楊鎮浯（前右4）和行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志（前右2）等人出席。中央社記者黃慧敏攝 109年1月14日

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）勞動部勞動力發展署北分署規劃的金門就業中心辦公廳舍新建工程，今天動土。勞動部長許銘春表示，明年新辦公室完成後，將成為全台首座與就業中心結合的技術士技能檢定考場。

金門就業中心辦公廳舍新址位在伯玉路與林湖路口，動土典禮由許銘春主持，依循古禮行獻禮後，許銘春和金門縣長楊鎮浯、金門縣議會議長洪允典等人持鍬鏟土，祈祝施工順利。

許銘春表示，新建工程預定110年中旬完工，未來辦公廳舍是座2層樓建築，總樓板面積285坪， 一樓是就業資訊區、求職服務區和求才服務區；二樓將規劃為多功能教室與電腦教室，除了提供教學使用外，更是全台灣地區首座與就業中心結合的「技術士技能檢定」考場，可辦理4項電腦職類檢定，讓金門鄉親免去舟車勞頓，在地就能參加檢定並核發技術士證照。

楊鎮浯表示，新大樓的動工不僅代表中央對金門勞動事務、就業與職訓等相關服務的重視，也見證金門整體產業和就業力的變遷，以及金門發展軌跡。

金門就業中心自民國89年11月起設置就業服務台，103年升格為金門就業中心。許銘春感謝縣政府無償提供大同之家空間供金門就業中心使用，彼此成為緊密的合作夥伴關係。

行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志也透露，幾年前就業中心尋覓新址時，他曾建議利用省政府空間，但後因產權問題而擱置，雖然兩單位未能合署辦公，但他算是間接促成就業中心興建新辦公廳這樁好事。（編輯：謝雅竹）1090114

金門就業中心辦公廳舍新建工程14日動土，新址位於金寧鄉伯玉路與林湖路口。勞動部長許銘春（前左5起）、金門縣長楊鎮浯、縣議會議長洪允典等人在動土典禮後合影。中央社記者黃慧敏攝 109年1月14日