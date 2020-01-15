李文忠：榮民就養金1月起調高3%

（中央社澎湖縣15日電）國軍退除役官兵輔導委員會副主委李文忠今天在澎湖主持新任榮服處長賀華布達宣誓時表示，榮民就養金自今年1月起調高3%，每月的就養金由原本的1萬4150元調至1萬4555元，增加405元。

輔導會澎湖榮民服務處新任處長布達宣誓典禮，今天在澎湖榮民服務處舉行，由退輔會副主委李文忠主持。新任處長賀華宣誓就職，澎湖縣政府參議張武福等地區軍政主管觀禮。

李文忠致詞也報告一個好消息，榮民就養金自1月起調幅3%，由目前每月的1萬4150元調至1萬4555元，增加405元，行政院已核定自今年1月實施。退輔會目前也持續提出研修榮民照顧的相關福利政策，讓榮民都能獲得最好照顧。

澎湖榮服處表示，榮民就養金請領需具榮民身份，年滿61歲，沒有支領軍公教退休，不動產在650萬元和全家平均收入在20831元以下始可請領。

李文忠致詞肯定陳平在澎湖服務期間工作表現，而擢升12職等的桃園榮家主任；接任賀華在會本部就業服務處表現有目共睹。53歲的賀華，曾任台北大同區公所和新北市汐止公所等課員、專員、分隊長，輔導會專員、科長等職。（編輯：孫承武）1090115