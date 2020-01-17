海巡金馬澎分署聯手保七總隊 巡弋澎湖海域

（中央社澎湖縣17日電）農曆春節前夕，海巡署金馬澎分署與警政署保七總隊今天聯手進行澎湖南方四島海域巡弋，共同維護海洋環境。

今天聯手執行澎湖南方四島海域巡弋專案勤務，由海巡署金馬澎分署副分署長蔡茂埕與警政署保七總隊副總隊長王賢基2人率海巡與保育警察，搭乘澎湖海巡隊PP10061艇，前往澎湖南方四島國家公園，聯手維護海洋環境，帶隊的澎湖海巡隊長還在艇上煮了早期俗稱的「老保七麵」來回味一番。

澎湖海巡隊表示，去年12月會談時，雙方皆認為對維護海洋資源刻不容緩，保七總隊在南方四島最前線掌握狀況，海巡隊能超前部屬執勤，因而促成今天的聯巡專案勤務。

澎湖海巡隊表示，海巡署艦隊分署前身為民國79年1月成立的「保七總隊」，後來改制水上警察局，再併入新成立的海巡署，今年剛好滿30年，而現今的警政署保七總隊是103年1月成立，承接原國家公園和環保警察等單位任務。

海巡隊指出，澎湖海域資源豐富，去年共查扣裁罰越界大陸漁船22艘、留置船員175人、裁罰高達新台幣2995萬元，成效顯著。（編輯：謝雅竹）1090117