構築台南3橫3縱路網 西濱曾文溪橋115年完工

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市政府今天宣布，中央已審查通過「西濱快速公路曾文溪橋段新建工程」建設計畫，預定115年完工，構築了台南3橫3縱高快速道路路網的最後一塊拼圖。

台南市政府發布新聞稿指出，行政院國家發展委員會今天審查通過「西濱快速公路曾文溪橋段新建工程」建設計畫，未來將串連台灣西部的台61線，向南延伸銜接台江大道通往國道8號、台86線快速道路。

曾文溪橋建設經費新台幣67億5100萬元，國發會通過建設計畫後，今年起開始編列預算，預定115年完工；建設計畫自台61線七股區十份交流道跨曾文溪銜接台江大道，長度約3.4公里，完成後，將建構西濱快速公路全線完整路網。

在台南交通路網上，台61線、國道1號及國道3號是主要縱貫線，透過東西向快速公路台84線、台86線及國道8號等道路串聯，構築3橫3縱高快速道路路網。

台南市副市長許育典表示，配合西濱快速公路曾文溪橋建設，台江大道（2-7-60M道路）已開闢到曾文溪南岸堤防準備銜接，市府將全力協助都市計畫變更、用地取得及相關地方協調事務，加速推動建設。（編輯：卞金峰）1090117