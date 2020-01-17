中市議員尤碧鈴當選無效 王立任宣誓就職

（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市無黨籍議員尤碧鈴遭法院宣判當選無效定讞，遺缺由民進黨籍王立任遞補，王立任今天正式宣誓就職時表示，未來會加倍努力，回報鄉親的支持。

宣誓就職典禮今天在台中市議會舉行，由台中市議會議長張清照主持，並由台中地方法院庭長許石慶擔任監誓人，民進黨台中市議會黨團總召陳世凱、市議員黃守達等人都到場見證。

王立任表示，重返市議會後，將秉持過去的服務精神，更加倍為選民服務，而且服務都是全面性的，努力報答鄉親的支持。

陳世凱表示，王立任擔任多屆市議員，過去也是議會大砲，遞補就職後，民進黨團在監督市政更添火力。這次民進黨團都是找年輕議員擔任黨團幹部，包括副總召江肇國、幹事長林德宇、書記長蔡耀頡等，都是有戰鬥力及政策論述力較強的議員，希望能夠發揮在野黨監督的功能。

陳世凱指出，雖然總統及立委選舉民進黨大勝，但還是要理性檢討，從選舉結果來看，市民對市政確實不滿，市府團隊確實需要加強，呼籲市政府未來要多做實事，不要多搞政治。

台中市議會共有65席議員，目前國民黨有32席，民進黨原本是25席，加上王立任後達26席，無黨籍則減為6席，親民黨1席。（編輯：謝雅竹）1090117