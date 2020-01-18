桃園慶祝消防節 消防小隊員驚喜體驗結繩攀樹

桃園市消防局18日在八德藝文廣場舉辦防火宣導活動，首度加入攀樹、繩索斜降及橫渡體驗，不同以往的防災宣導方式，讓參與的小朋友們驚喜連連。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年1月18日

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）慶祝119消防節，桃園市政府消防局今天在八德藝文廣場舉辦防火宣導活動，更首度加入攀樹、繩索斜降及橫渡體驗，不同以往的宣導方式，讓小朋友驚喜連連，更佩服消防英雄。

消防局第一大隊大隊長賴志忠表示，消防節適逢農曆春節前夕，這次大隊首次導入「攀樹、繩索斜降及橫渡體驗」，繩索救助技術平時用於高空救援、溪谷垂降或難度較高的救援環境，今天由特搜大隊繩索教官與攀樹運動發展協會協助，利用公園內的樹木讓小朋友們體驗，也可藉推廣保護樹木、愛護地球的觀念。

陳姓學生的媽媽說，兒子在學校知道活動消息後就想參加，她覺得活動不但可學習火場自救，也可以了解防災及環保觀念別具意義。陳姓學生則表示，以前在電視上看到特搜隊覺得很厲害，自己來學習結繩及爬樹才知道好辛苦，希望自己以後也可以當特搜隊員。

第一大隊救災救護大隊八德分隊長李家旻表示，活動吸引了約60名小朋友及家長報名參加，大隊也準備6個關卡，包括模擬耗氧訓練、攀樹體驗、消防應用繩結、急救CPR教學、模擬繩索橫渡溪谷及斜降活動，讓小朋友化身消防小勇士闖關體驗。（編輯：李錫璋）1090118