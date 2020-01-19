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台東永安傳統搗年糕 英人意外參與直呼幸運

最新更新：2020/01/19 16:52

（中央社記者張祈台東縣19日電）一群到台東鹿野鄉永安村參加朋友婚禮的英國年輕人，意外碰上村莊搗年糕迎新年活動，跟著脫掉厚上衣一起搗年糕，當他們知道這是一年才一次的機會時，直呼「太幸運了」。

年節的腳步接近，曾獲得十大經典農漁村的台東縣鹿野鄉永安村民，和往年一樣，在春節前村民都會有傳統的搗年糕活動。

昨天傍晚，村民先將糯米碾成米漿後固定在長板凳上結成塊狀，今天上午準備了3個大鐵鍋，以傳統的方式搗年糕，香蕉油飄香，散發濃濃的年味，也吸引了一群陌生外國年輕人聞香而來。

村民熱心的招呼這群外國人，當他們看到白色的糯米漿塊變成年糕過程，都覺得不可思議，尤其是拿著扁擔搗年糕的動作更讓他們好奇，於是要求「試看看」，一個個脫掉厚上衣，賣力地搗年糕。

當地村民說明這是台灣過去傳統的搗年糕，一年才一次，這群外國年輕人驚訝地說，因為朋友娶了阿美族姑娘，他們來參加婚禮，沒想到碰上這活動，直呼「太幸運」，大家也捏起一塊年糕品嘗後說「真棒」。

過去農村在接近過年前，再忙也要抽空搗年糕，大部分都是3、4戶人家一起合作，互相換工方式搗年糕，當時農村社會，家家戶戶都有大型的戶外灶，所以誰家方便，就在誰家搗年糕。

10幾年前永安村內長輩有感於傳統的搗年糕消失，年節味越來越淡，於是決定讓村內恢復搗年糕，讓這傳統的年味繼續飄香。（編輯：謝雅竹）1090119

一群到台東縣鹿野鄉永安村參加朋友婚禮的英國年輕人，意外碰上村莊搗年糕迎新年活動，他們嘗試一起搗年糕，當知道這是一年才一次的機會時，直呼「太幸運了」。中央社記者張祈台東攝　109年1月19日
一群到台東縣鹿野鄉永安村參加朋友婚禮的英國年輕人，意外碰上村莊搗年糕迎新年活動，他們嘗試一起搗年糕，當知道這是一年才一次的機會時，直呼「太幸運了」。中央社記者張祈台東攝　109年1月19日
年節的腳步接近，曾獲得十大經典農漁村的台東縣鹿野鄉永安村民和往年一樣，在春節前都會有傳統的搗年糕活動，一群前往參加朋友婚禮的英國年輕人意外碰上，嘗試一起搗年糕並試吃。中央社記者張祈台東攝　109年1月19日
年節的腳步接近，曾獲得十大經典農漁村的台東縣鹿野鄉永安村民和往年一樣，在春節前都會有傳統的搗年糕活動，一群前往參加朋友婚禮的英國年輕人意外碰上，嘗試一起搗年糕並試吃。中央社記者張祈台東攝　109年1月19日
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