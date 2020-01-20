沈智慧會勘中市國中 將交棒葉毓蘭解決操場塌陷

尋求連任失利的國民黨立委沈智慧（蹲者左1）20日偕同國民黨不分區立委當選人葉毓蘭（蹲者左3）會勘台中市北新國中，解決運動場塌陷的坑洞問題。（沈智慧服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年1月20日

（中央社記者郝雪卿台中20日電）尋求連任失利的國民黨立委沈智慧今天偕同國民黨不分區立委當選人葉毓蘭會勘台中市北新國中，解決運動場塌陷的坑洞問題，沈智慧說，任內未完成的工作將交棒給葉毓蘭。

沈智慧指出，北屯區北新國中運動場由舊校舍改建，民國101年開始使用，但地下疑似有早期灌溉溝渠或斷層帶，導致整個運動場出現大大小小坑洞十幾個，更有許多凹陷、隆起，容易讓人摔倒。

沈智慧表示，這次特別找葉毓蘭一起會勘，是因為對北新國中運動場坑洞放心不下。現在有葉毓蘭接棒，終於可以放下心中牽掛，為任期畫下完美句點。

今年2月將上任的新科立委葉毓蘭表示，感謝沈智慧找她「實習」，整個運動場很多坑洞，不是很好走，後續處理的重責大任一定會努力完成。

北新國中校長林慧娟表示，希望能獲得運動場整建補助，北新國中師生近1700人，社區居民也常來運動，坑洞安全問題亟待解決，且北新國中運動校隊成績輝煌，若能有完善的運動場及跑道，將可提升比賽成績。

沈智慧會勘後建議，由台中市政府先行補助開挖經費，確認下陷原因及範圍，以利研議後續治本處置方式，並研議興建地下停車場的需求及可行性，併同解決社區停車需求。（編輯：洪學廣）1090120