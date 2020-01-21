澎湖媽祖案 海洋公民基金會反大倉連署公投

澎湖縣政府決定在白沙鄉大倉島續建媽祖文化園區，海洋公民基金會21日前往縣府送交700多份反大倉媽祖公投連署發起書，期望透過公投解決這個極具爭議性的興建案。中央社 109年1月21日

（中央社澎湖縣21日電）澎湖媽祖文化園區議再起，澎湖縣政府決定在白沙鄉大倉島續建後，海洋公民基金會今天前往縣府送交700多份反大倉媽祖公投連署發起書，為大倉媽祖續建與否再添變數。

澎湖縣長賴峰偉去年底在縣務會議決定，在大倉島以最低成本、最大效益兩大原則下，在原地續建完成，48公尺媽祖銅像加上基座，高達66公尺，成為世界最高媽祖銅像，也是澎湖海上新地標。

一波未平一波再起，海洋公民基金會今天以「你是否同意大倉島續建媽祖文化園區」公投連署發起書，由代表蘇育德等人帶著723份反大倉媽祖公投連署書送達澎湖縣政府，期望透過公投來解決這個極具爭議性的興建案。

縣府指出，海洋公民基金會今天送交700多份反大倉媽祖公投連署發起書，未來由戶政單位在2個月內完成核對無異後，將報送行政院核定，展開第2階段的連署，必須在6個月內完成4331人的連署。

澎湖大倉媽祖文化園區興建案，是在前前任縣長王乾發任內規劃興建，總經費新台幣5億餘元；前任縣長陳光復在民國104年宣布停建。賴峰偉去年17屆第6次定期會施政報告，提及為促進白沙鄉大倉村就業、社區發展，規劃在大倉島上設置媽祖文化園區。（編輯：孫承武）1090121