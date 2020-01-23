不一樣的團圓飯 教養院留宿院生和教保員圍爐

（中央社記者張祈花蓮縣23日電）過年家家團圓，但有一群身心障礙院生因為身體不便、家人年邁等因素留宿，與照顧員圍爐慶祝新年，身在異地和後天家人團聚，成為另類的團圓飯。

花蓮黎明教養院有125名院生，其中98名為全日型住宿院生，除了固定週末可回家外，一年的2次長假就是暑假及春節各兩週，也是院生們最期待的時候。

負責照顧中高齡層院生的班導陳四見接受中央社記者採訪表示，每年春節前會和院生們大掃除、寫春聯或布置院內，院生們等待家屬接回過節，留宿的院生則繼續參加應景活動。

陳四見說，為了讓留宿院生也有過年氣氛，會和他們討論圍爐菜單，一起包水餃等，除夕晚間提供火鍋、烤雞等平時較少吃到的料理，以辦桌方式取代平日一人一份的餐點模式，圍在一起吃飯，是只有留宿的人才有享受得到的待遇。

為讓留宿院生感受不同以往的住宿生活，只要天氣允許，教保員也會帶著院生們到附近散步、分梯次安排院生逛逛年貨大街，出門感受過年熱鬧氣息。

「院生最期待的還是和家人團聚」陳四見說，留宿的活動很多，但院生還是期待著回家，隨著院生年齡層逐漸升高，家屬的年齡相對成長，愈來愈多家屬為孩子申請留宿，院內也會評估家屬狀況，確保院生返家後能獲得完善照顧，今年就有約50名院生申請留宿。

今年50多歲的院生小英（化名），因腦麻行動不便，住在黎明17年，每年都回台東長濱和爸媽團聚，小英去年檢查出癌症，目前正在接受治療，今年他主動和教保員提議，未來要改成2年回家1次。

陳四見說，小英是腦性麻痺患者，雖然頭腦清楚，但生活大小事情都沒辦法自理，出入都需要輪椅，上下床也要旁人抱上床，她考量7、80歲父母體力有限，貼心的安排也讓教保員們很心疼。

考量家屬帶回照顧負擔重，院內也開放家屬帶著院生短暫出門，陳四見說，也有家屬選擇在過年期間帶著孩子出門吃飯，晚上再送回院內住宿，也是折衷的過節方式，對院生來說也有團聚意義。

除了院生留宿，負責照顧的教保員、社工師及廚房媽媽們也同樣犧牲假期，抽籤排班，平均一天就有15名教保員分3班陪伴這群院生們。

家住金門的教保員洪聖筑，在黎明服務7年，幾乎年年都留在院內過年。她說，家中有成員從事服務業，能體諒過年加班的需要，家裡的春節會提早或延後過，加上自己幾乎天天和院生相處在一起，感情也像家人一般濃密，和他們一起過年也很有氣氛。（編輯：孫承武）1090123