雲林馬鳴山鎮安宮吃飯擔 萬人在田間用餐

（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）流傳逾100年的馬鳴山五年千歲吃飯擔民俗，今年元宵逢週末假日，地方準備12萬人份吃飯擔等著全國民眾「開動」。專家學者認為吃飯擔活動是由輪值的村莊自發性張羅，呈現地方虔誠信仰，別具意義。

雲林縣馬鳴山鎮安宮五年千歲吃飯擔文化節每年農曆元月15日元宵節登場，總統蔡英文任內多次參加，與民眾逗熱鬧。

雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮主祀五年千歲，每年辦理春、秋二祭，春祭由王爺出巡繞境5股14庄祈安，秋祭的建醮祈福若逢5年到大科則擴大慶祝。

鎮安宮主委章金樹表示，早年醫藥不發達，褒忠、東勢一帶瘟疫盛行，民心恐慌，恭請鎮安宮五年千歲王爺出巡，繞境褒忠、東勢等地的5股14庄，驅魔除瘴求平安。

雲林縣文化處副處長陳美燕指出，馬鳴山五年千歲吃飯擔民俗流傳逾100年，且活動規模盛大，經專家學者考察後，認為吃飯擔活動是由輪值的村莊自發性張羅，呈現地方虔誠信仰，別具意義，因此在103年登錄為雲林縣限定民俗。

東勢鄉民陳淑惠表示，以昌南村為例，15年一次才輪值，所以村民相當珍惜機會，即使是旅外的村民也會回來出錢出力，透過每年吃飯擔展現村莊向心力和團結。

今年吃飯擔地點在褒忠鄉田洋村，且活動當天恰逢週末假日，鎮安宮估計有超過12萬人參與盛會，村莊居民也陸續準備油飯、羊肉湯、鹹菜鴨、肉羹、炒麵等，招待信眾大快朵頤。（編輯：洪學廣/卞金峰）1090124