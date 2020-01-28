傳藝迎新年設百家姓燈籠牆 羅東有高高燈籠塔

北台灣走春打卡（7）（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區迎新年，推出百家姓燈籠牆，400個寫上各姓氏的紅色燈籠高高掛，羅東鎮公所也以約800個燈籠打造13公尺高燈籠塔，喜氣洋洋。

內政部每2年公布「全國姓名統計分析」，據民國107年底最新統計，全國共1832姓。全國前10大姓氏，陳、林居前2名；罕見姓氏中，1姓氏僅1人者達265姓，如姓「勺」、「丙」等。

經營傳藝園區的全聯善美的文化藝術基金會告訴中央社記者，每個姓氏都有意味深長的來歷，姓氏就是本。為推廣宗族文化，園區新春期間打造全台唯一百家姓燈籠牆，邀遊客尋找自己姓氏。

基金會表示，據內政部資料蒐集前400大姓氏，邀工藝師與書法家逐一寫在大紅燈籠上，集中懸掛設計後，成為別開生面的藝術牆。除有多數大眾熟知的「李」、「劉」、「黃」與「張」等姓氏，還有罕見的「戰」、「兵」、「皮」、「薄」、「那」與「買」等。

百家姓燈籠牆每天下午4時起點燈，歡迎遊客入園欣賞燈籠與文字美，也希望寓教於樂認識姓氏文化，體驗飲水思源深意。

無獨有偶，宜蘭縣羅東鎮公所在羅東夜市旁中山公園廣場，使用約800個直徑45公分到60公分的大紅燈籠，打造號稱全國最大、名為「羅東迎春，鼠年吉祥」燈籠塔。

羅東鎮長吳秋齡說，除燈籠塔，公所日前邀鎮內8所學校、共1200名國民中、小學生手繪紅燈籠，個個有不同與鼠年有關主題，結合童趣與新年圖案，高掛燈籠塔周邊，散發濃濃年味，可望成為新年拍照打卡熱點，這些燈籠裝置藝術展到3月1日。

此外，過年如果想去海邊走走，位於宜蘭縣壯圍鄉濱海台2線149.3公里處的壯圍沙丘旅遊服務園區是不錯選擇。園區由交通部觀光局東北角暨宜蘭國家風景區管理處興建、管理，占地約4.5公頃，由建築師黃聲遠帶領田中央工作群設計，有廣大起伏沙丘地景。

東北角風管處去年11月起到今年3月底在當地辦「2019壯圍沙丘地景藝術節」，展出12件地景藝術作品，分別以漂流木、漁網或竹片等打造。其中，地景藝術家游文富以10萬根白色大竹籤插在樹旁，完成作品「坡白留青」，構成藍天、白地與綠樹意象。

東北角風管處長陳美秀表示，這12件地景藝術作品獨具特色，彰顯壯圍在地精神，成為宜蘭冬季放慢步伐、旅遊打卡熱點。（編輯：李明宗）1090128