竹市成立校園防疫小組 全面消毒做好開學準備

因應武漢肺炎疫情，新竹市政府要求轄內國中、小與幼兒園成立防疫小組，開學後落實師生體溫量測、衛教宣導及疫情通報機制。（新竹市政府提供）新竹市記者魯鋼駿攝 109年1月30日

（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）新竹市政府今天表示，新竹市兒童比例高，因應防範武漢肺炎疫情，已要求全市國中、小與幼兒園成立防疫小組，並進行全面消毒，於2月11日開學前做好萬全準備。

新竹市長林智堅於新竹市政府今天發布的新聞稿中表示，已要求新竹市幼兒園及中小學全面清潔消毒，開學後要落實師生體溫量測、衛教宣導，以及疫情通報機制，徹底維護師生健康，加強落實兒童城市防疫第一線。

新竹市政府教育處長黃錦能於新聞稿中表示，為避免疫情擴大，學校應成立防疫小組，進行校園環境清潔及消毒作業，並備妥酒精、肥皂等防疫物資，提供學校師生使用。

黃錦能表示，學校應針對教職員工、學生寒假期間旅遊史、接觸史進行掌握，透過簡訊、手機通訊軟體等發送防疫通知，如出現發燒症狀，應通知學校，並儘可能在家休息，如出現咳嗽或流鼻水等感冒症狀，應配戴口罩。

黃錦能說，會持續宣導「發燒不上學，感冒戴口罩」原則，請學校持續宣導防疫衛教訊息，也呼籲校外人士進出校園時務必戴口罩。（編輯：張芷瑄）1090130