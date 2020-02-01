防範武漢肺炎 金門部分景點暫停開放

（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）為預防武漢肺炎疫情，金門屬於密閉式展示及體驗空間的景點即日起暫停開放。縣府表示，開放的區域都已加強消毒清潔作業，並擺放消毒用具，遊客可以安心參觀。

金門縣政府觀光處長丁健剛表示，金門目前雖未出現相關案例，但為了防範未然，縣府業管景點如金城民防坑道、獅山砲陣地坑道（含砲操表演）、同安渡頭坑道、總兵署體驗區及地牢區、北山播音牆室內體驗區，以及柳營體驗園區雷射迷宮、雷射戰場、飛標館、戰車世界等處，因屬於密閉式展示及體驗空間，為避免人群聚集增加疾病傳染風險，即日起將暫停開放參觀。

丁健剛提到，屬於開放空間的景點，仍維持繼續開放，而且都已加強消毒清潔作業，並擺放消毒用品供旅客使用，第一線服務人員也都戴口罩服務，遊客可安心參觀。

另外，擎天廳也從即日起暫停受理預約參訪，重新開放時間將視疫情另行公告。

至於金門國家公園管理處景點，管理處遊憩服務課課長蔡立安表示，馬山坑道、烈嶼南山頭坑道、瓊林養拙樓坑道，除外部空間及公廁外，也都暫時關閉，開放時間視防疫情形再行公告。

關於各景點開放範圍及時間，民眾和遊客如有疑問可致電縣府觀光處洽詢（082-324174），或到臉書「金門觀光逗陣行」和「金門國家公園粉絲頁」了解相關訊息。（編輯：黃世雅）1090201