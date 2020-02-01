中華地下道功成身退 韓國瑜見證歷史

（中央社記者程啟峰高雄1日電）配合高雄鐵路地下化通車，走過近半世紀的高雄市中華地下道功成身退，今天展開填平拆除作業，市長韓國瑜上午主持動工典禮與多名議員及當地民眾見證歷史。

韓國瑜上午由副市長李四川及多名市議員陪同到中華路地下道施工現場，聽取高市府工務局新建工程處長楊素鳳工程簡報，隨後在現場上香祈求工程順利。

中華地下道建於民國60年間，全長近360公尺、寬近21公尺，位於三民區九如路到建國路之間，穿越台鐵縱貫線鐵道下方，串連高雄南北交通，並改善台17交通動線。

韓國瑜致詞表示，中華地下道曾是全台灣最寬闊、最長、最具代表性的地下道之一，也是高雄重要的交通建設和驕傲，走過近半世紀也承載許多高雄人美好的回憶。

韓國瑜說，因應時代變遷、都市更新，如今必須跟中華地下道說再會，填平後將新設兩側人行道及排水溝，讓市民有煥然一新的市容，籲請市民稍加忍耐施工期間的不便，共同迎接完工後新貌。

工務局指出，中華地下道填平拆除工程總經費約新台幣1億2680萬元，工期約225天，施工期間南北向車輛請改行便道或博愛路、自立路、同盟路及中庸街等替代道路，地下道臨時便道將於2月13日開放，籲請市民配合。

中華地下道鄰近三鳳中街年貨街，附近商家及當地居民對中華地下道填平樂觀其成，並認為完工後有利住家環境及當地商圈發展。（編輯：黃世雅）1090201