響應防疫 科技公司贈竹市衛生局百支額溫槍

新竹市高登智慧科技公司捐贈100支電子體溫計給新竹市衛生局，提供防疫調度使用，由民進黨籍新竹市議員施乃如（右2）協助居中聯繫並代為受贈。（施乃如提供）中央社記者魯鋼駿傳真 109年2月1日

（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）武漢肺炎疫情持續延燒，口罩、體溫計等防疫用品備受重視，新竹市高登智慧科技公司捐贈100支額溫槍給新竹市衛生局，供調度使用，希望為這次防疫工作盡一分心力。

新竹市議員施乃如告訴中央社記者，關於這次武漢肺炎的疫情，全國動起來，包括許多企業也發揮社會企業責任，一起對抗此次武漢肺炎。

施乃如指出，高登智慧科技日前得知新竹市衛生局有額溫槍需求，立即向她聯繫，表示願意捐贈100支耳溫、額溫兩用體溫槍，提供竹市衛生局調度使用，目前額溫槍已陸續出貨，希望能與政府一起做好防疫工作，對抗病毒。

施乃如表示，高登智慧科技董事長盧崑瑞跟她說，雖然前幾天海內外有數十家廠商追加訂單，額溫槍生產已供不應求，但認為武漢肺炎疫情嚴重，企業有責任一起投入防疫工作，「遠比賺錢更重要」。

新竹市衛生局長王宗曦告訴中央社記者，考量本次武漢肺炎疫情，對年長的長輩威脅性較大，企業捐贈的100支額溫槍，將優先提供給沒有相關設備的C級巷弄長照站及社區關懷據點，協助參加各項據點活動的長輩能注意體溫狀況，完善防疫、保護長輩。（編輯：李錫璋）1090201