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嘉義善心人士捐2000個口罩 送給偏鄉老人

最新更新：2020/02/03 13:16
嘉義縣水上救生協會前理事長呂文正（左2）與東石鄉中洲社區發展協會理事長王仁賢（左3），3日贈送口罩給嘉義縣10個偏鄉村里的長者。中央社記者蔡智明攝 109年2月3日
嘉義縣水上救生協會前理事長呂文正（左2）與東石鄉中洲社區發展協會理事長王仁賢（左3），3日贈送口罩給嘉義縣10個偏鄉村里的長者。中央社記者蔡智明攝 109年2月3日

（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）嘉義縣偏鄉地區老人買不到口罩，嘉義縣水上救生協會前理事長呂文正過年前買了2000個口罩，原本要給老人食堂廚工使用，今天拿出來救急，送給10個偏鄉村里的老人。

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情引發口罩荒，中央流行疫情指揮中心1月底宣布徵購國內口罩，釋出到各大超商、藥局、藥妝店供應民生購買。

嘉義縣東石鄉中洲社區發展協會理事長王仁賢表示，嘉義縣很多偏鄉聚落，沒有超商、藥局、藥妝店，當地老人根本買不到口罩，老人又時常要到醫療院所看病，沒有口罩就很麻煩，因此向呂文正求助。

呂文正說，他平日會捐贈物資給嘉義縣沿海地區的老人食堂，因此過年前準備了2000份口罩，要給廚工使用，今天拿出來救急，送給10個偏鄉村里的老人。

嘉義縣衛生局代理局長趙紋華表示，並不是每個人隨時都要戴口罩，但建議進出醫療院所一定要戴口罩，保護自己；目前縣府沒有多餘口罩可供給一般民眾。（編輯：唐聲揚）1090203

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