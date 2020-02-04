武漢肺炎升溫 海巡雙艦駐澎掃蕩陸船

因應武漢肺炎疫情，海洋委員會海巡署艦隊分署4日起調派2艘大型巡防艦進駐澎湖南、北海域，並協調空勤總隊直升機擴大偵尋範圍，以掃蕩越界陸船，嚴防疫情入侵。（艦隊分署提供）中央社 109年2月4日

（中央社澎湖縣4日電）中國武漢肺炎疫情升溫，越界的大陸漁船恐成為防疫漏洞。艦隊分署今天起調派「偉星艦」、「巡護7號」進駐澎湖南、北海域，協調空勤直升機執行海空擴大掃蕩陸船，防堵海上防疫破口。

行政院副院長陳其邁在1月31日邀集各縣市長召開防疫視訊會議，澎湖縣長賴峰偉表達希望中央加強驅離大陸漁船，獲得陳其邁允諾。海巡署艦隊分署今天調整艦船艇部署，提高海上巡邏密度。

艦隊分署今天起調派「偉星艦」、「巡護7號」2艘大型巡防艦進駐澎湖南、北海域採「雙艦共巡」，強化海域治安，空勤總隊直升機也加入擴大海空共同監控，擴大威力掃蕩越界陸船，嚴防疫情入侵。

至於台灣北部、西北、中部及外離島海域等大陸漁船越界作業熱區，改採全天候「一艇巡邏、一艇待命」來執勤；必要時採雙艇巡邏，岸際雷達嚴密監控併靠船舶，強力取締海上交易行為。

艦隊分署表示，面對武漢肺炎防疫，已做好長期抗戰心理準備，會同防檢單位配合，絕不讓海上、岸際產生防疫破口。也呼籲國籍船舶勿違法與陸船進行海上交易，發現大陸漁船蹤跡時，可撥打海巡署118免費報案專線，海巡署將立即調派艦艇查處，並提供必要協助。（編輯：孫承武）1090204