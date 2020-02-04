金大延至3月開學 備宿舍供陸生居家檢疫

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）國立金門大學今天召開全校性防疫會議，會中決定配合中央流行疫情指揮中心及教育部防疫政策，將開學日期延到3月2日，校方並備妥宿舍等處供陸生返校後居家檢疫使用。

金大主任秘書蔡宗憲受訪表示，為了打造完善的防疫網路，全校性防疫會議今天召開，由校長陳建民主持，學術、行政單位主管共同研商校園內各項防疫措施。

教育部昨天邀集各大學代表開會決議，各大專院校開學日延期2至3週，也就是改到3月2日或3月9日開學。對此，金大今天開會決議，為提高防疫效果，阻絕疫情發生的可能，將開學日期延後到3月2日。

金門大學共約有4350學生，其中陸生105名。蔡宗憲表示，校方已備妥宿舍提供給2月9日左右返校的陸生居家檢疫14天；如果陸生延到下旬才返校，到時台灣學生也已陸續返校，宿舍恐不敷使用，但校方仍會為晚到的陸生尋找居家檢疫場所，請學生放心。

有關陸生就學、自中港澳入境返校的調查及安心就學等事項，金大表示，校方已研擬相關因應措施，相關防疫訊息並在學校網頁建置防疫專區，並透過網路及社群媒體通告全體教職員工生。

此外，校方指出，全家便利超商金門伯玉店主動捐贈消毒用品一批供校園消毒所用，陳建民對此表達感謝。由於疫情複雜、所涉範圍廣大，防疫期間有賴全體師生共同支持配合，共體時艱一起安然度過嚴峻考驗。

金大表示，未來將依中央流行疫情指揮中心及教育部的最新防疫訊息，隨時調整校園防疫措施，與地方政府共同協力防範疫情，做好防疫工作。（編輯：戴光育）1090204

國立金門大學表示，為了打造完善的防疫網路，全校性防疫會議4日召開，由校長陳建民主持，學術、行政單位主管共同研商校園內各項防疫措施。（國立金門大學提供）中央社記者黃慧敏傳真 109年2月4日