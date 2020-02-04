高市選委會籲勿挪用個資連署罷韓 綠批行政干擾

（中央社記者王淑芬高雄4日電）高雄市選委會今天表示，有民眾反映參加旅遊個資恐遭挪用參與罷韓連署。「Wecare高雄」發起人尹立回應，連署依法辦理，勿抹黑造謠。綠營議員則批評，高雄市長韓國瑜行政干擾。

罷韓二階連署行動自1月29日展開，民眾熱烈參與，一個星期就突破10萬份。有國民黨市議員公開指稱，接獲基層里長反映，有民眾在旅遊資訊的相關個資被參與連署，質疑罷韓連署有偽造情事。

高雄市選舉委員會今天發布新聞稿指出，有民眾反映在團體旅遊、市民活動或申請事項等呈現的個人資料易被取得，成為有心人蒐集從事虛偽不實連署用途，並呼籲勿有偽造情事。

高市選委會副總幹事陳寶德指出，未來查對連署人名冊，如發現有疑似涉嫌偽造情事，會向當事人查詢或採一定比例查詢是否為本人簽名或蓋章，以查證連署真實性。

針對高市選委會呼籲罷韓連署勿有偽造情事，尹立接受中央社記者採訪指出，罷韓團體依法辦理，也依規定連署，公民團體都有請連署人攜帶身分證明，以利對照標準用字，避免成為無效連署書，呼籲有心人勿造謠，如果有證據就提告。

民進黨高雄市議員林智鴻接受中央社記者訪問表示，高市選委會發布新聞稿，代表韓國瑜感受到罷韓壓力，才會有行政干擾手段，那只會顯現韓國瑜面對擋不住的罷韓浪潮，才預告「罷韓虛偽不實」，韓國瑜做法只會引發市民更大的反撲力道。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋也在臉書貼文，質疑選委會「把市民當賊？」公民團體為避免高市選委會刁難，都用高標準檢視每份連署書，選委會發布新聞稿根本是「以韓國瑜之心度市民之腹」；也呼籲政務官退出選委會，別再護航韓國瑜。（編輯：洪學廣）1090204