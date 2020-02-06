大巨蛋拚復工 7日闖關環評

（中央社記者梁珮綺台北6日電）停工快滿5年的大巨蛋，去年闖關都審成功，明天將進行環境差異分析審查。台北市環保局副局長盧世昌表示，遠雄集團明天上場考試，「看他答題怎麼樣、看考試的老師有沒有其他意見」。

遠雄企業集團發言人楊舜欽則說，整體開發範圍沒有更動調整，其他條件也與先前環評審查時一樣，容留人數也維持59833。他說，希望能一次通過，也會配合解決環評委員提出的問題。

至於大巨蛋的完工時間，楊舜欽表示，大巨蛋還須完成環差與台灣建築中心性能審查，才能復工，估計復工後再過一年半才可完工。

盧世昌表示，明天進行大巨蛋第3次環境影響差異分析報告審查，重點在於都審變更內容，「明天是遠雄上場考試，看他答題怎麼樣，看考試的老師有沒有其他意見」。

另外，針對大巨蛋屋頂光害問題，楊舜欽說，有固定召開會議討論，並且進行修正，像是塗料選擇、鄰近學校教室安裝遮光簾、補助住戶安裝遮光簾等。

台北市都審會去年10月修正通過大巨蛋防災避難模擬，經由電腦模擬疏散避難結果，雖部分市議員與委員提出異議，全案仍修正通過，容易壅塞處如商場及影城轉角退縮半戶外遮簷空間，以增加地面層避難面積等，多名議員認為強渡關山。（編輯：張銘坤）1090206