彰化慶全國客家日 傳承客家文化之美

（中央社記者吳哲豪彰化9日電）彰化縣全國客家日慶祝活動今天在彰化二林鎮登場，彰化縣長王惠美、二林鎮長蔡詩傑等人用粄食祭祀女媧娘娘，彰顯客家人崇敬天地、尊重自然的精神。

彰化縣109年全國客家日慶祝活動，今天上午在彰化二林鎮農會的台灣酒窖登場，出席活動的有王惠美、蔡詩傑及彰化縣客家協會理事長張榮林等人，祭祀儀式由王惠美、蔡詩傑等人主持。

王惠美致詞時說，彰化縣有閩南、客家、原住民等多元民族，大家相互尊重，各自發揚自己的文化，自客家委員會民國100年將農曆正月20日俗稱的「天穿日」訂為全國客家日起，彰化縣年年辦理客家日活動。

王惠美表示，彰化縣客家族群來源除了來自明清時代移居本島的福佬客，另外則是由日治時期，桃園、新竹、苗栗等地遷移到彰化定居的客家二次移民，這些移民居住在二林鎮、竹塘鄉和埤頭鄉一帶，在此安居樂業，全國客家日在彰化舉辦，特別有意義。

二林鎮長蔡詩傑說，二林鎮有許多產業是客家人打拚出來的成果，像是二林酒莊大約有一半都是客家子弟所經營，期望透過天穿日的活動，讓民眾品嘗客家料理，也能體驗客家文化之美。

「天穿日」相傳是上古時期，水神與火神相爭，將天空撞出破洞，女媧為免去人間苦難，於是煉石補天，解救蒼生，客家族群為了感念女媧娘娘的恩澤，特別在天穿日這天都會放下工作「共唱山歌歡慶」、「用粄食祭祀」，因此，「天穿日」除蘊含著讓大地休養生息的意涵，更彰顯客家人崇敬天地、尊重自然的精神，深具文化傳承意義，也成為客家族群特有節慶。（編輯：黃世雅）1090209