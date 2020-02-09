更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡頒獎／1917奪金聲勢為何勝小丑？好萊塢風向一次看懂
娛樂

奧斯卡頒獎／1917奪金聲勢為何勝小丑？好萊塢風向一次看懂

武漢肺炎輕症患者為何突然不治 中國專家找到原因
兩岸

武漢肺炎輕症患者為何突然不治 中國專家找到原因

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎境外移入再增1例 遊義大利一家4口全中鏢
首頁 / 地方

彰化慶全國客家日 傳承客家文化之美

最新更新：2020/02/09 13:50

（中央社記者吳哲豪彰化9日電）彰化縣全國客家日慶祝活動今天在彰化二林鎮登場，彰化縣長王惠美、二林鎮長蔡詩傑等人用粄食祭祀女媧娘娘，彰顯客家人崇敬天地、尊重自然的精神。

彰化縣109年全國客家日慶祝活動，今天上午在彰化二林鎮農會的台灣酒窖登場，出席活動的有王惠美、蔡詩傑及彰化縣客家協會理事長張榮林等人，祭祀儀式由王惠美、蔡詩傑等人主持。

王惠美致詞時說，彰化縣有閩南、客家、原住民等多元民族，大家相互尊重，各自發揚自己的文化，自客家委員會民國100年將農曆正月20日俗稱的「天穿日」訂為全國客家日起，彰化縣年年辦理客家日活動。

王惠美表示，彰化縣客家族群來源除了來自明清時代移居本島的福佬客，另外則是由日治時期，桃園、新竹、苗栗等地遷移到彰化定居的客家二次移民，這些移民居住在二林鎮、竹塘鄉和埤頭鄉一帶，在此安居樂業，全國客家日在彰化舉辦，特別有意義。

二林鎮長蔡詩傑說，二林鎮有許多產業是客家人打拚出來的成果，像是二林酒莊大約有一半都是客家子弟所經營，期望透過天穿日的活動，讓民眾品嘗客家料理，也能體驗客家文化之美。

「天穿日」相傳是上古時期，水神與火神相爭，將天空撞出破洞，女媧為免去人間苦難，於是煉石補天，解救蒼生，客家族群為了感念女媧娘娘的恩澤，特別在天穿日這天都會放下工作「共唱山歌歡慶」、「用粄食祭祀」，因此，「天穿日」除蘊含著讓大地休養生息的意涵，更彰顯客家人崇敬天地、尊重自然的精神，深具文化傳承意義，也成為客家族群特有節慶。（編輯：黃世雅）1090209

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報