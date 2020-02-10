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公告錄取黃瀞瑩日期被質疑 北市府強調合法

最新更新：2020/02/10 10:48
台北市長柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩（圖）選後回鍋台北市政府擔任副發言人，10日正式上任，不過，有網友質疑市府公開職缺是2月7日至10日，卻提早於8日公告，效率過於神速。（中央社檔案照片）
台北市長柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩（圖）選後回鍋台北市政府擔任副發言人，10日正式上任，不過，有網友質疑市府公開職缺是2月7日至10日，卻提早於8日公告，效率過於神速。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北10日電）台北市長柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩選後回鍋台北市政府擔任副發言人，今天正式上任，不過，有網友質疑市府公開職缺是2月7日至10日，卻提早於8日公告，效率過於神速、果然是「公開透明」。

台北市政府副發言人戴于文表示，這種說法是捕風捉影，市府共對外徵求2名聘用主任研究員，其中，黃瀞瑩的職缺徵才日期為4日至7日，另外一個職缺為7日至10日，強調市府徵才符合法規、程序，譴責任何子虛烏有的臆測。

戴于文也表示，黃瀞瑩的職缺於4日公告後，共有4人投遞履歷，其中1人資料不符，其他經人事排序後，黃瀞瑩為第一順位，所以市府依程序任用。

黃瀞瑩表示，還沒回市府就已有有心人士抹黑她、打烏賊戰，讓她相當痛心，防疫期間，全國應上下一心對抗武漢肺炎。

她也表示，回任副發言人是一項很重的責任，會繼續學習，並盡力證明自己的能力，當務之急就是防疫工作。

黃瀞瑩去年列入台灣民眾黨不分區立委名單，辭去市府職務，選後動向各界關注，今天確定回市府擔任副發言人，職缺也由原先的資訊局機要改為聘用主任研究員，薪水為6萬1601元。（編輯：張銘坤）1090210

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