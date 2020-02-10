更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡2020／寄生上流破小金人紀錄 雅俗共賞是關鍵
娛樂

奧斯卡2020／寄生上流破小金人紀錄 雅俗共賞是關鍵

武漢肺炎／中國研究稱病毒潛伏恐達24天 專家：極端個案可忽略
生活

武漢肺炎／中國研究稱病毒潛伏恐達24天 專家：極端個案可忽略

奧斯卡金像獎第92屆 入圍暨得獎名單
娛樂

奧斯卡金像獎第92屆 入圍暨得獎名單

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
奧斯卡2020／寄生上流破小金人紀錄 雅俗共賞是關鍵
首頁 / 地方

富里水稻秧苗低溫寒害 農委會災損救助每箱12元

最新更新：2020/02/10 20:36
今年1月底寒流侵襲，造成花蓮縣富里鄉水稻秧苗葉片黃化、枯萎及生長不良，農委會10日公告辦理災損現金救助。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　109年2月10日
今年1月底寒流侵襲，造成花蓮縣富里鄉水稻秧苗葉片黃化、枯萎及生長不良，農委會10日公告辦理災損現金救助。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　109年2月10日

（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）今年1月底寒流侵襲，造成花蓮富里鄉水稻秧苗葉片黃化、枯萎及生長不良，農委會今天公告災損現金救助，救助金額為每箱新台幣12元。

花蓮縣政府表示，自2月11日至2月20日止，共計有10天申請期，公告現金救助鄉鎮為富里鄉；救助作物品項為「水稻秧苗」。

縣府日前會同農糧署東區分署、花蓮區農業改良場前往富里鄉現勘並建請中央救助，農委會今天公告辦理救助。但因目前正逢花蓮縣第一期水稻春耕插秧階段，是否會影響育秧後續情形，仍有待觀察。

縣府表示，除了請富里鄉受災農友在受理期間儘速至鄉公所申請外，也請鄉公所派員持續對申請案進行受理及勘災，希望能協助農友完成災後復原及復耕。

花蓮縣農業處長羅文龍表示，農委會目前雖然僅公告核定救助富里鄉「水稻秧苗」，但農友若發現有因為今年寒流造成的農損，可主動先向所在地鄉（鎮、巿）公所通報，以利啟動天然災害後續救助作業。（編輯：洪學廣）1090210

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報