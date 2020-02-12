台灣燈會違法私設攤區 出入口遭查封

（中央社記者趙麗妍台中12日電）台灣燈會有業者私設攤販區，違反土地使用分區管制相關規定，土地所有權人台糖公司今天查封私設美食區的2處路口，避免承租人入場營業，杜絕違反設攤。

2020台灣燈會8日在台中后里登場，卻傳出有業者私設攤販區，台中市經發局日前進行裁處，台糖公司今天也查封出入口。

經發局表示，該處原由開發公司向台糖公司承租作停車場用，今年1月起卻對外進行招商行為，2月6日開始有營業行為，120頂帳篷、攤商進駐營業，違反都市計畫法土地使用分區管制相關規定。

市府分別在2月7日、10日裁處，但業者未停止營業，市府督促台糖公司改善，今天台糖公司將美食區出入口以紐澤西護欄查封，杜絕違法設置。

經發局強調，台糖公司已與承租人終止租賃契約，承租人如繼續營業，涉及刑事竊占罪則。

為邀請民眾到台灣燈會賞燈，后里區公所在燈會期間推出「后里好事多」活動，以「后里大排檔」、「廟口精彩秀」、「后里樂活小巴士」、「花藝飄香千人宴」、「后里十八寶」及「百家爭豔摸彩」六大主題，力推在地產業，歡迎民眾大玩后里。（編輯：卞金峰）1090212