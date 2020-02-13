更多編輯台推薦新聞：
人道危機逼近東非 蝗災肆虐1300萬人嚴重缺糧
國際

人道危機逼近東非 蝗災肆虐1300萬人嚴重缺糧

武漢肺炎／威士特丹號難靠岸 乘客做瑜伽看秀苦中作樂
國際

武漢肺炎／威士特丹號難靠岸 乘客做瑜伽看秀苦中作樂

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台第10例武漢肺炎確診個案 13日解除隔離可望近日出院
首頁 / 地方

議員提居家檢疫名單未通知里長 北市：會提供

最新更新：2020/02/13 14:26
無黨籍台北市議員林亮君（左起）、社民黨台北市議員苗博雅、無黨籍台北市議員邱威傑與華興里長陳峙穎13日在議會舉行記者會，會中提及有里長未即時收到居家檢疫名單，擔憂成社區防疫破口。中央社記者劉建邦攝　109年2月13日
無黨籍台北市議員林亮君（左起）、社民黨台北市議員苗博雅、無黨籍台北市議員邱威傑與華興里長陳峙穎13日在議會舉行記者會，會中提及有里長未即時收到居家檢疫名單，擔憂成社區防疫破口。中央社記者劉建邦攝　109年2月13日

（中央社記者劉建邦台北13日電）防武漢肺炎，台北市議員苗博雅等人提及，有里長反映未即時收到居家檢疫名單，擔憂成社區防疫破口。民政局今天說，會要求區長、里幹事把名單提供給里長並宣導防疫資訊。

社會民主黨北市議員苗博雅、無黨籍議員邱威傑、林亮君與文山區華興里長陳峙穎上午在議會開記者會。里長提及，日前接獲里民通報，里內有一名從中國返台的中國籍配偶須居家檢疫，他前往探訪關心，但事後發現，中配從疫區入境到里幹事接獲通知，已過3天至5天，擔憂出現防疫空窗期。

他說，民政局未針對里長、里幹事進行防疫教育訓練，而里幹事收到檢疫名單，也未及時告知，導致里長無法及時了解防疫狀況。

苗博雅指出，民政局是居家檢疫的地方主管機關，但北市府對居家檢疫流程卻過於鬆散，像無強制規定查核行蹤等，檢疫流程也只透過LINE發給里幹事，無正式發文，擔憂成社區防疫破口。

議員要求北市府訂定居家檢疫詳細流程，且以視訊聯繫或實地訪查掌握行蹤，對於不配合居家檢疫或隔離民眾應重罰。

對此，民政局副局長吳坤宏事後接受電話聯訪時說，針對居家檢疫內容，已通知各區公所3次以上，後續會要求區公所、里幹事，把名單提供給里長，里幹事本來就應把防疫資訊轉告里長，而針對居家檢疫早訂定相關流程。

他表示，中央近期規劃開發可輸入檢疫對象的手機號碼系統，盼透過衛星定位掌握行蹤，後續會依中央防疫政策執行。

世界衛生組織（WHO）2月11日把武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：張銘坤）1090213

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報