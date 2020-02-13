議員提居家檢疫名單未通知里長 北市：會提供

無黨籍台北市議員林亮君（左起）、社民黨台北市議員苗博雅、無黨籍台北市議員邱威傑與華興里長陳峙穎13日在議會舉行記者會，會中提及有里長未即時收到居家檢疫名單，擔憂成社區防疫破口。中央社記者劉建邦攝 109年2月13日

（中央社記者劉建邦台北13日電）防武漢肺炎，台北市議員苗博雅等人提及，有里長反映未即時收到居家檢疫名單，擔憂成社區防疫破口。民政局今天說，會要求區長、里幹事把名單提供給里長並宣導防疫資訊。

社會民主黨北市議員苗博雅、無黨籍議員邱威傑、林亮君與文山區華興里長陳峙穎上午在議會開記者會。里長提及，日前接獲里民通報，里內有一名從中國返台的中國籍配偶須居家檢疫，他前往探訪關心，但事後發現，中配從疫區入境到里幹事接獲通知，已過3天至5天，擔憂出現防疫空窗期。

他說，民政局未針對里長、里幹事進行防疫教育訓練，而里幹事收到檢疫名單，也未及時告知，導致里長無法及時了解防疫狀況。

苗博雅指出，民政局是居家檢疫的地方主管機關，但北市府對居家檢疫流程卻過於鬆散，像無強制規定查核行蹤等，檢疫流程也只透過LINE發給里幹事，無正式發文，擔憂成社區防疫破口。

議員要求北市府訂定居家檢疫詳細流程，且以視訊聯繫或實地訪查掌握行蹤，對於不配合居家檢疫或隔離民眾應重罰。

對此，民政局副局長吳坤宏事後接受電話聯訪時說，針對居家檢疫內容，已通知各區公所3次以上，後續會要求區公所、里幹事，把名單提供給里長，里幹事本來就應把防疫資訊轉告里長，而針對居家檢疫早訂定相關流程。

他表示，中央近期規劃開發可輸入檢疫對象的手機號碼系統，盼透過衛星定位掌握行蹤，後續會依中央防疫政策執行。

世界衛生組織（WHO）2月11日把武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：張銘坤）1090213