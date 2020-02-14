佳里金唐殿香科登場 黃偉哲盼祈福消災

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市佳里區金唐殿舉辦庚子香科醮典，今天由百足真人蜈蚣陣到金唐殿開館後，開始為期4天的平安繞境行程。出席開館剪綵的台南市長黃偉哲表示，期待宗教活動祈福，消災解厄。

俗稱蕭壠香的佳里金唐殿香科醮典，列名台南五大香科醮典之一，每3年舉辦一次。每次醮典的百足真人蜈蚣陣，總長超過200公尺，繞境時場面盛大，沿途總是引來大批民眾圍觀。

金唐殿主委陳立國表示，蜈蚣陣是香科中綿延最長的藝陣，代表神明巡視各地掃妖除魔；由108名兒童扮成36天罡、72地煞的108名天神星君坐在陣中，家長一起陪同繞境。每當蜈蚣陣停駐時，會有信眾來回鑽蜈蚣陣祈求平安。

黃偉哲表示，目前社會面對防範新型冠狀病毒疾病疫情，許多民眾需要宗教信仰的慰藉。期待藉由香科醮典及平安繞境祈求國泰民安，疫情早日消退，消災解厄。

佳里金唐殿指出，庚子香科醮典今天請王，隨後由蜈蚣陣繞境一天；明天起3天則是由王轎及各宮廟陣頭進行平安繞境，將先後繞行佳里、七股、西港等地區共17角頭、24村庄；19日進行普渡，20日送王燒王船。（編輯：黃世雅）1090214