S Hotel包含在內 北市9業者申請縮減工時

（中央社記者梁珮綺台北18日電）武漢肺炎疫情衝擊產業，台北市勞動局今天表示，截至目前為止，包含藝人大S老公汪小菲經營的S Hotel在內，北市有9家業者申請縮減工時，約有190勞工受影響，至今仍在審核中。

汪小菲先前遭指控要求員工放無薪假，勞動局就業安全科長施貞夙表示，已收到業者申請「縮減工時」文件。

施貞夙說，受武漢肺炎疫情影響，至今有5家旅宿業者、2家行銷管理資訊業者、2家批發零售業者向勞動局申請「縮減工時」，9家業者中，最多申請5、60人縮短工時、最少是1人。

施貞夙表示，業者向勞動局申請縮減工時，必須檢附通報表、協議書等資料，並詳述受景氣因素或疫情影響導致停工或減產的具體事由，且必須附上相關佐證資料如財務報表，經勞動局審核通過後才能實施。

她說，每項文件都必須逐一檢視，初步有些公司資料不完整，如實施方式、實施時間等相關協議書未寫明，將要求補件，全數都在審核中，若業者片面實施，將依違反勞基法第22條規定，處以新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰。

勞動局也指出，現行法令沒有無薪假規定，而是減少部分工時，對於按月計酬的全時勞工，每月給付工資不得低於基本工資、一定要經個別勞工協商同意並各自簽訂「勞雇雙方協商減少工時協議書」，實施期間以3個月為限。（編輯：李亨山）1090218