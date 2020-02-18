居家檢疫卻戴口罩買咖啡 苗栗縣裁罰1萬元

（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）武漢肺炎疫情嚴峻，苗栗縣1名居家檢疫者戴口罩外出買咖啡，雖然時間短暫，仍挨罰新台幣1萬元。苗栗縣衛生局呼籲，居家檢疫、隔離者務必遵守規定。

根據縣府衛生局資料，苗栗縣因武漢肺炎疫情接受居家隔離、居家檢疫而擅自「趴趴走」者，目前為止共計3案，其中2案依「傳染病防治法」各開罰1萬元，第3案因流程尚未完備，裁罰結果未定。

據了解，其中一名挨罰的居家檢疫者曾戴口罩到住家附近買咖啡，雖是短暫外出，但已違反規定，衛生局依情節裁罰1萬元，並令居家檢疫期間不得再出門。

苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，縣內尚無確診個案，民眾無需恐慌，但請民眾配合防疫措施，特別是居家隔離、居家檢疫者，切勿擅自外出，否則除依法最高可處新台幣15萬元罰鍰，必要時也可強制隔離。

面對武漢肺炎確診病例日增，不少民眾出現過度恐慌、焦慮症狀，苗栗縣頭份市為恭紀念醫院精神醫療中心副院長黃照表示，近來精神科門診患者增加約1成，除部分患者因焦慮不安需重新調整藥物外，有許多是新增個案。

黃照指出，網路、社交媒體發達，資訊來源很多，有些民眾因過度恐慌出現胸悶、頭暈、失眠、做噩夢，甚至一有咳嗽、打噴嚏等感冒症狀，就疑神疑鬼是否感染病毒，他建議應適度篩選資訊來源，以中央疾管署資訊為準，相信政府的防疫措施，尤其睡前最好能放下手機，免得「被自己嚇出一身病」。

醫師呼籲，防疫最佳之道就是勤洗手，保持正常規律作息、運動以及營養均衡，提升自我免疫力，在疫情特殊時期，保持心理健康非常重要，恐慌、焦慮、擔憂也可能使身體免疫力、抵抗力下降，反之，身體處於情緒平穩狀態，有利於營養消化吸收和睡眠良好，促進身體機能提升，形成阻隔病毒的天然屏障。（編輯：李亨山）1090218