居家檢疫頻傳失聯 徐國勇：以通緝犯規格找人

（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲林北港朝天宮舉辦「除疫息災梁皇法會」，今天是最後一天，內政部長徐國勇到場祈福。對於居家檢疫者鬧失聯頻傳，他表示，已第一時間下令以通緝犯和重大刑案規格來找人。

為幫全球武漢肺炎疫情祈福，北港朝天宮日前擴大舉辦「除疫息災梁皇法會」，徐國勇今天在民進黨立委蘇治芬和北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人陪同下，到祭壇上香祈福，且全國各宮廟贊普，席開逾4000桌，創下歷年最大的驅疫法會紀錄，場面壯觀。

徐國勇接受媒體聯訪時表示，為期10天的除疫息災梁皇法會圓滿結束，大家一起祈福，希望台灣可以遠離瘟疫。

徐國勇說，全世界正流行武漢肺炎，台灣防疫工作做得好，也要將經驗分享給其他國家，而防疫工作之所以有效，最重要的是人心平靜、人民與政府的配合和宗教信仰。

被問到接連2天發生居家檢疫者鬧失聯等情況，徐國勇強調，對於違反居家隔離或是居家檢疫的失聯者，內政部在第一時間下令警察機關以通緝犯和重大刑案的規格來找人，昨天警方花3小時即找到需居家檢疫卻失聯的3名香港籍遊客，立刻送到檢疫所強制檢疫。

徐國勇說，每名國人要對自己負責，對自己負責就是對社會和國家負責，有被傳染武漢肺炎疑慮者，能夠把自己隔離，不但是保護自己，也是保護別人。需居家隔離或是居家檢疫者不要趴趴走，配合政府指示會更安全，社會也會更平和。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：謝雅竹）1090215