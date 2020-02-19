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招商服務站揭牌 苗縣招商引資目標破兆

最新更新：2020/02/19 20:06
苗栗縣政府工商發展處啟動招商破兆行動方案，成立「全栗招商服務站」，縣長徐耀昌（中右）等人19日揭牌，針對潛在廠商提供強化企業設廠成案前的諮詢輔導服務。中央社記者管瑞平攝　109年2月19日
苗栗縣政府工商發展處啟動招商破兆行動方案，成立「全栗招商服務站」，縣長徐耀昌（中右）等人19日揭牌，針對潛在廠商提供強化企業設廠成案前的諮詢輔導服務。中央社記者管瑞平攝　109年2月19日

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣政府工商發展處成立「全栗招商服務站」今天揭牌，針對潛在廠商強化新設廠成案前的諮詢輔導服務，另編組成軍「A+招商服務團」，力拚縣長徐耀昌8年招商破兆目標。

苗栗縣政府工商發展處長黃智群表示，徐耀昌上任後於104年2月成立「招商服務馬上辦中心」，採用單一窗口、馬上辦方式，招攬績優廠商到苗栗設廠，截至目前，新增登記工廠326家，招商總金額已達新台幣8042億元，預計未來3年再招攬廠商投資2000億元，加速達成縣長8年任內累計招商破兆目標。

工商發展處啟動招商破兆行動方案，成立「全栗招商服務站」，今天在縣府1樓工商發展處工商科，由徐耀昌、黃智群、工策會副總幹事徐廷琮、苗栗縣工業會理事長余增國等人揭牌，未來於辦公時段安排志工臨櫃駐點，針對潛在廠商提供強化企業設廠成案前的諮詢輔導服務。

此外，「A+招商服務團」也同步編組成軍，工商發展處指出，這個服務團結合苗栗縣中小企業榮譽指導員協會歷任資深會長，以及SBIR小型企業創新研發計畫顧問群、工商志工等，以專業領域分組訪視廠商，協助包括擴廠、增加生產線、智慧化轉型與升級，可與馬上辦招商服務中心攜手追蹤後續作為。（編輯：卞金峰）1090219

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