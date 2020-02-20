武漢肺炎開學防疫 花蓮227所校園全面消毒

武漢肺炎持續延燒，為迎接學生開學，花蓮縣環保局為轄內227所高中職以下校園進行消毒作業，預計23日前完成，為校園防疫把關。中央社記者張祈花蓮攝 109年2月20日

（中央社記者張祈花蓮縣20日電）武漢肺炎校園防疫，花蓮縣政府環保局為轄內227所高中職以下校園進行消毒，預計23日開學前完成全面消毒。

花蓮縣政府環保局長饒忠今天接受中央社記者採訪表示，按中央流行疫情指揮中心指示進行校園消毒，19日起由鄉鎮公所清潔隊協助轄區內公私立高中職、國中小及幼兒園等校園環境消毒，總計共227所，預計23日前完成。

饒忠說，消毒水選用家用漂白水（次氯酸鈉），依倍數稀釋後，噴灑校園各處，可對環境消毒、滅菌，經時間揮發後，對人體不會造成傷害，未來開學後的消毒計畫，會按中央指示進行。

花蓮市公所清潔隊負責縣內人口數最密集的區域，清潔隊長吳慶展說，消毒作業工程浩大，依校園大小配置人力，人數較多、面積較大的校園，一次就須出動4車、12人作業。

吳慶展說，清潔隊員穿著防護衣、護目鏡及口罩等標準裝備，戶外空間可拉管噴藥，室內如走廊、教室及廁所就要背著藥水進行，寒假期間的開放空間，如遊樂設施、洗手台、花圃等都會加強消毒，預計明天就能完成市區校園消毒作業。

花蓮市公所秘書翁美華今天前往關心校園消毒進度，她表示，公所每年3月、5月例行清溝作業後，就會進行消毒作業，這次臨時收到校園清潔任務，隊員們都很有經驗，快速編組進行。

翁美華呼籲，消毒僅是片面，防疫工作包括個人的衛生習慣與校方對於疫情的處置，需師生與家長共同遵守，才能避免被感染。（編輯：張芷瑄）1090220