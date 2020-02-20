北市助平宅住戶脫貧 推專案鼓勵穩定儲蓄

（中央社記者梁珮綺台北20日電）台北市平價住宅逐漸走入歷史，為讓平宅住戶準備未來搬遷基金，台北市社會局針對延吉及福民平宅推動脫貧專案，鼓勵住戶穩定儲蓄，也提供優惠貸款，協助住戶順利回歸一般社區。

台北市自民國58年起，陸續興建5處平價住宅，以低廉的費用提供低收入戶借住，並派駐社工服務與管理，是台灣社服發展史上極為特殊的存在。隨著時代進步與更迭，平宅屋況已漸不堪使用，也陸續轉型為社會住宅。

不過，社會住宅訂有居住年限，平宅住戶終將回歸一般社區，為協助住戶預備未來搬遷基金，社會局首度與中華民國儲蓄互助協會合作，針對延吉平宅與福民平宅推動「攜手相助希望發展帳戶專案」。

專案名額為30戶，執行時間為3年，提供儲蓄、低利貸款、保險保障等選擇，其中，住戶每月最低可儲500元、最高2000元，而社會局提供0.5倍儲蓄金，即住戶儲500元時，社會局會再給予250元儲蓄金。

社會局社會救助科長陳肯玉表示，目前有40戶提出申請，後續會進行審核。

兼任台北市社會局長的台北市副市長蔡炳坤說，脫貧道路相當艱辛，但總要開始，專案鼓勵住戶穩定儲蓄，9個月後，就可小額借貸，最高可借10萬元。（編輯：李亨山）1090220