中橫便道火燒山引發落石 工務段拚中午前搶通

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市和平區中橫便道邊坡發生火燒山，林務局經2天1夜搶救，火勢已控制，因邊坡掉落小落石，谷關工務段今天進場清除，搶在中午開通便道，方便週五民眾返鄉。

台8線臨37便道5.3公里處昨日下午傳出森林火災，林務局東勢林管處獲報後，立刻派員前往搶救；台中市消防局獲報也前往支援。

東勢林管處指出，火場林相為針闊葉混淆林，海拔高度1100公尺以上，地勢陡峻，坡度超過60度，人員行走困難須架設繩索攀爬，易有落石滾落。

林務局國家森林救火隊抵達火場，開闢防火線長150公尺、寬2公尺，阻絕火勢向外延燒並進行地面直接滅火，處理燃燒倒木，2天1夜持續救火，今天上午8時控制火勢。

谷關工務段表示，上午還有些許火星餘燼，林務局人員處理中，因邊坡仍有小碎石掉落，上午便道未放行，狀況緩解後，將進場清除碎石，預計可在中午12時前搶通，開放便道，方便週五民眾返鄉。

東勢林區管理處表示，火災發生原因將交由警消單位確認，呼籲目前已進入乾燥季節，民眾上山請注意防火。（編輯：謝雅竹）1090221