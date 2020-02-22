遭指罷韓總部涉違法設立 陳冠榮：更堅定決心

（中央社記者陳朝福高雄22日電）高雄市選委會發函指「光復高雄」罷韓總部涉違法設立，要求陳述意見，否則開罰。罷韓提案法定領銜人陳冠榮今天說，高市長韓國瑜及高市選委會根本擴權找碴，更加堅定罷韓決心。

「光復高雄」罷韓總部於1月29日成立，並開始二階段連署，以及設多個連署點受理罷免高雄市長韓國瑜連署書。總部統計截至21日晚間11時的累計連署書達35萬8530份。

罷韓總部昨天收到高市選委會發函，認定總部違反選舉、罷免辦事處設立相關法規，將裁處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰，並限期提出陳述書。

對於收到高市選委會發函指稱罷韓總部違法設立，陳冠榮、「Wecare高雄」發起人尹立及台灣基進新聞部副主任張博洋上午接受媒體訪問，嚴正譴責韓國瑜、高市選委會找碴，並要求選舉、罷免執法標準一致。

陳冠榮表示，罷韓總部是Wecare高雄收受連署書的地點，並非法定領銜人辦事處，且現在是數位時代，辦公開會不一定需要實體據點。

陳冠榮指出，當初未設立辦事處，是屬意的地點屋主怕被市府刁難而告吹。依照法規，設置辦事處屬於權利而非義務，領銜人「得」設置，而非必須設置。選委會以此認定總部違法，分明是「恣意解釋法條、惡意阻擾罷韓行動」。

尹立也表示，選委會的態度如同皇后的貞操，應是絕對中立，但推動罷韓至今，高市選委會卻屢次遭質疑立場偏頗，政務官全面退出選委會，讓選務回歸公正。

張博洋認為，選委會不斷打壓罷韓團體，連總部合法性都遭質疑，儼然是「韓國瑜們」與韓粉兵臨城下，更是對罷韓團體的空襲警報。越是施壓，更會團結罷韓聯盟與市民的罷韓決心，罷韓行動會打死不退。

高市選委會1月底曾發文罷韓團體，說明設置總部須先向高市選委會申請核准，以免觸法。選委會表示，但迄今尚未接獲申請。

選委會選監小組日前接獲民眾檢舉，指罷韓總部違法設置，選委會依調查程序行文請陳述意見。選委會表示，檢舉若屬實，可依選罷法開罰新台幣10萬元至100萬元。目前尚未開罰；裁罰金額還需經選監小組開會，依情節輕重裁處。

高市選委會指出，陳冠榮在民國108年12月26日向中央選委會提出罷免案後，自隔日起至109年1月2日的申請期限截止前，可向高市選委會提出設置支持罷免案的辦事處及罷免辦事人員，逾期視為不設置。（編輯：孫承武）1090222