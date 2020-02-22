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台灣燈會無人機展演遭干擾 造成48架掉落受損

最新更新：2020/02/23 00:16
2020台灣燈會后里森林園區22日晚間進行無人機展演時，遭不明訊號干擾，造成48架無人機掉落，雖無人受傷但造成機器受損，台中市政府呼籲，民眾切勿以訊號干擾，以免觸法。（台中市政府觀旅局提供）中央社記者蘇木春傳真　109年2月22日
2020台灣燈會后里森林園區22日晚間進行無人機展演時，遭不明訊號干擾，造成48架無人機掉落，雖無人受傷但造成機器受損，台中市政府呼籲，民眾切勿以訊號干擾，以免觸法。（台中市政府觀旅局提供）中央社記者蘇木春傳真　109年2月22日

（中央社記者蘇木春台中22日電）2020台灣燈會今天晚間進行無人機展演時，遭不明訊號干擾，造成48架無人機掉落，雖無人受傷但造成機器受損，明天閉幕日將再進行展演，台中市政府呼籲，民眾勿以訊號干擾，以免觸法。

今年台灣燈會展出期間，台中市政府規劃在后里森林園區，每日晚間舉辦無人機展演秀，民眾可看到以台中在地故事與人文特色編織出的動畫圖騰。

台中市政府觀旅局表示，今天晚間7時10分舉辦無人機展演時，因展演前及展演中突然受到不明訊號干擾，造成無人機飛行受到影響，導致48架無人機掉落，雖無人受傷，但嚴重影響燈會遊客觀看權益及觀賞品質，並造成機器損失。

觀旅局指出，明天燈會閉幕日，若天候條件許可，后里森林園區將進行台灣規模最大的800架無人機展演，將請電信警察到場協助，在無人機展演前及展演期間偵測干擾訊號，以維護燈會無人機展演品質。觀旅局呼籲民眾勿以訊號任意干擾燈會無人機展演，以免觸法。（編輯：張佑之）1090222

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